До Києва з візитом прибув міністр оборони Італії

Як пише посольство, під час візиту Крозетто проведе низку інституційних зустрічей.

Наразі інші подробиці візиту міністра не розкриваються.

Окремо додамо те, що сьогодні до Києва прибув прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Очікується, що він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, а за підсумками Київ й Лондон підпишуть угоду про розширення військової допомоги Україні.

Фото: Гвідо Крозетто, міністр оборони Італії (x.com/italyinukr)

Допомога Україні з боку Італії

Італія активно підтримує Україну в її боротьбі проти російської агресії, надаючи як гуманітарну, так і військову допомогу. Гуманітарна допомога включає медичні матеріали, прийом українських біженців, а також підтримку реконструкції критичної інфраструктури.

Крім того, Рим долучився до санкцій ЄС проти Росії і постачає Україні оборонне обладнання, зокрема системи протиповітряної оборони (ППО), транспортні засоби та боєприпаси.

Нещодавно уряд Італії підтримав продовження постачання зброї Україні.

Також відбулась зустріч голови Міністерства оборони Рустема Умєрова з італійським колегою. Тоді ж сторони обговорили постачання ракет для систем ППО, а також БТРів та БМП.