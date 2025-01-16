В Киев с визитом прибыл министр обороны Италии

Как пишет посольство, во время визита Крозетто проведет ряд институциональных встреч.

Сейчас другие подробности визита министра не раскрываются.

Отдельно добавим, что сегодня в Киев прибыл премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Ожидается, что он встретится с президентом Владимиром Зеленским, а по итогам Киев и Лондон подпишут соглашение о расширении военной помощи Украине.

Фото: Гвидо Крозетто, министр обороны Италии (x.com/italyinukr)

Помощь Украине со стороны Италии

Италия активно поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии, предоставляя как гуманитарную, так и военную помощь. Гуманитарная помощь включает медицинские материалы, прием украинских беженцев, а также поддержку реконструкции критической инфраструктуры.

Кроме того, Рим присоединился к санкциям ЕС против России и поставляет Украине оборонное оборудование, в частности системы противовоздушной обороны (ПВО), транспортные средства и боеприпасы.

Недавно правительство Италии поддержало продолжение поставок оружия Украине.

Также состоялась встреча главы Министерства обороны Рустема Умерова с итальянским коллегой. Тогда же стороны обсудили поставки ракет для систем ПВО, а также БТРов и БМП.