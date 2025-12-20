ua en ru
Для Києва та області оновили графіки відключень світла на 20 грудня

Київ, Субота 20 грудня 2025 18:26
UA EN RU
Для Києва та області оновили графіки відключень світла на 20 грудня Фото: у Києві оновлено графіки відключень світла на 20 грудня (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Київ отримав оновлені графіки відключень електроенергії на 20 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.

За даними компанії ДТЕК, світло в Києві відключатимуть таким чином:

черга 1.1 - без світла з 03:30 до 07:30 і з 14:00 до 20:00;

черга 1.2 - без світла з 03:30 до 07:00 і з 14:00 до 18:00;

черга 2.1 - без світла з 06:00 до 10:30 і з 14:30 до 21:00;

черга 2.2 - без світла з 03:30 до 07:00 і з 14:00 до 18:00;

черга 3.1 - без світла з 07:00 до 11:00 і з 17:30 до 22:00;

черга 3.2 - без світла з 07:00 до 11:00 і з 17:30 до 21:30;

черга 4.1 - без світла з 08:00 до 14:00 і з 17:30 до 21:30;

черга 4.2 - без світла з 07:00 до 11:00 і з 17:30 до 21:30;

черга 5.1 - без світла з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 17:30 і з 21:00 до 24:00;

черга 5.2 - без світла з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 14:30 і з 21:00 до 24:00;

черга 6.1 - без світла з 10:30 до 17:30 і з 21:00 до 24:00;

черга 6.2 - без світла з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 14:30 і з 21:00 до 24:00.

Фото: оновлені графіки відключень світла в Києві на 20 грудня (t.me/dtek_ua)

Нагадаємо, що в ніч на 19 грудня російські окупанти здійснили атаки на енергетичні об'єкти України в кількох регіонах. Через це частина споживачів у Одеській, Дніпропетровській, Сумській, Запорізькій та Донецькій областях залишилася без електропостачання.

Також в "Укренерго" заявляли про те, що в більшості регіонів України діятимуть графіки погодинних відключень світла. Такі обмеження змушені застосовувати, оскільки Росія своїми ракетами та безпілотниками пошкодила велику кількість енергетичних об'єктів по всій країні.

Водночас, станом на ранок 19 грудня, споживання електроенергії в Україні зросло на 1,9% порівняно з попереднім днем через похолодання.

