ua en ru
Сб, 20 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Для Киева и области обновили графики отключений света на 20 декабря

Киев, Суббота 20 декабря 2025 18:26
UA EN RU
Для Киева и области обновили графики отключений света на 20 декабря Фото: в Киеве обновлены графики отключений света на 20 декабря (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Киев получил обновленные графики отключений электроэнергии на 20 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

По данным компании ДТЭК, свет в Киеве будут отключать следующим образом:

очередь 1.1 - без света с 03:30 до 07:30 и с 14:00 до 20:00;

очередь 1.2 - без света с 03:30 до 07:00 и с 14:00 до 18:00;

очередь 2.1 - без света с 06:00 до 10:30 и с 14:30 до 21:00;

очередь 2.2 - без света с 03:30 до 07:00 и с 14:00 до 18:00;

очередь 3.1 - без света с 07:00 до 11:00 и с 17:30 до 22:00;

очередь 3.2 - без света с 07:00 до 11:00 и с 17:30 до 21:30;

очередь 4.1 - без света с 08:00 до 14:00 и с 17:30 до 21:30;

очередь 4.2 - без света с 07:00 до 11:00 и с 17:30 до 21:30;

очередь 5.1 - без света с 00:00 до 03:30, с 10:30 до 17:30 и с 21:00 до 24:00;

очередь 5.2 - без света с 00:00 до 03:30, с 10:30 до 14:30 и с 21:00 до 24:00;

очередь 6.1 - без света с 10:30 до 17:30 и с 21:00 до 24:00;

очередь 6.2 - без света с 00:00 до 03:30, с 10:30 до 14:30 и с 21:00 до 24:00.

Фото: обновленные графики отключений света в Киеве на 20 декабря (t.me/dtek_ua)

Напомним, что в ночь на 19 декабря российские оккупанты совершили атаки на энергетические объекты Украины в нескольких регионах. Из-за этого часть потребителей в Одесской, Днепропетровской, Сумской, Запорожской и Донецкой областях осталась без электроснабжения.

Также в "Укрэнерго" заявляли о том, что в большинстве регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений света. Такие ограничения вынуждены применять, поскольку Россия своими ракетами и беспилотниками повредила большое количество энергетических объектов по всей стране.

В то же время, по состоянию на утро 19 декабря, потребление электроэнергии в Украине выросло на 1,9% по сравнению с предыдущим днем из-за похолодания.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Графики отключения света Отключения света
Новости
Отключения продолжаются: в "Укрэнерго" определились с графиками на 21 декабря
Отключения продолжаются: в "Укрэнерго" определились с графиками на 21 декабря
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ