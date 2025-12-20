Для Киева и области обновили графики отключений света на 20 декабря

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram .

По данным компании ДТЭК, свет в Киеве будут отключать следующим образом:

очередь 1.1 - без света с 03:30 до 07:30 и с 14:00 до 20:00;

очередь 1.2 - без света с 03:30 до 07:00 и с 14:00 до 18:00;

очередь 2.1 - без света с 06:00 до 10:30 и с 14:30 до 21:00;

очередь 2.2 - без света с 03:30 до 07:00 и с 14:00 до 18:00;

очередь 3.1 - без света с 07:00 до 11:00 и с 17:30 до 22:00;

очередь 3.2 - без света с 07:00 до 11:00 и с 17:30 до 21:30;

очередь 4.1 - без света с 08:00 до 14:00 и с 17:30 до 21:30;

очередь 4.2 - без света с 07:00 до 11:00 и с 17:30 до 21:30;

очередь 5.1 - без света с 00:00 до 03:30, с 10:30 до 17:30 и с 21:00 до 24:00;

очередь 5.2 - без света с 00:00 до 03:30, с 10:30 до 14:30 и с 21:00 до 24:00;

очередь 6.1 - без света с 10:30 до 17:30 и с 21:00 до 24:00;

очередь 6.2 - без света с 00:00 до 03:30, с 10:30 до 14:30 и с 21:00 до 24:00.

Фото: обновленные графики отключений света в Киеве на 20 декабря (t.me/dtek_ua)