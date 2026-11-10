Для Києва та обласних центрів опрацьовують логістичні альтернативи

Глава держави розповів, що заслухав доповідь прем’єра Сергія Корецького щодо ситуації в енергетиці, ліквідації наслідків російських ударів та комунікації з Єврокомісією заради нових рішень на підтримку України.

"Прем’єр-міністр разом із міністром внутрішніх справ Іваном Вигівським, секретарем РНБО Ігорем Клименком опрацьовують необхідні логістичні альтернативи для Києва та визначених обласних центрів", - зазначив президент.

Зеленський також подякував Нацполіції , ДСНС та всім залученим структурам за реалізацію рішень, які були ухвалені на підтримку українських міст і громад.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що російські окупанти ударами по мостах та енергетичній інфраструктурі намагаються розділити Україну по Дніпру та ускладнити життя українцям.