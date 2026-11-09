Росія намагається роз'єднати Україну по Дніпру та ускладнити життя людей, - Зеленський
Російські окупанти компанією ударів по мостах та енергетиці намагаються роз'єднати Україну по Дніпру, а також ускладнити українцям життя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.
Глава держави розповів, що провів Ставку за участі представників прифронтових регіонів, мера Києва, урядовців та військового командування.
"Ми детально обговорили проблеми, з якими стикаються області, міста та громади через російські удари, зокрема виклики, пов'язані з російською операцією проти мостів та енергомережі. Росія намагається роз'єднати Україну по Дніпру та максимально ускладнити життя людей у наших містах і селах", - розповів президент.
Він підкреслив, що Україна щотижня оновлює заходи протидії, і наголосив на важливості ефективної роботи над захистом людей центрального і місцевого рівнів влади.
Додаткова допомога від ЄС
Зеленський повідомив, що Україна отримає додаткову допомогу від Євросоюзу - параметри цієї підтримки готує прем'єр-міністр Сергій Корецький разом із представниками Єврокомісії.
"Йдеться, зокрема, про посилення логістики та транспортних перевезень, які Росія намагається заблокувати, підтримку енергетики та забезпечення здатності українців пройти цю зиму", - зазначив глава держави.
Нагадаємо, сьогодні вранці російські окупанти атакували Одесу, вдаривши по об'єкту інфраструктури. Внаслідок обстрілу загинули троє людей, ще одна людина дістала поранення.
Крім того, внаслідок атаки безпілотника загинув працівник Запорізької атомної електростанції. Це вже другий випадок загибелі співробітника ЗАЕС за останні кілька днів.