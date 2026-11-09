Росія намагається роз'єднати Україну по Дніпру та ускладнити життя людей, - Зеленський

Російські окупанти компанією ударів по мостах та енергетиці намагаються роз'єднати Україну по Дніпру, а також ускладнити українцям життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

Глава держави розповів, що провів Ставку за участі представників прифронтових регіонів, мера Києва, урядовців та військового командування.

"Ми детально обговорили проблеми, з якими стикаються області, міста та громади через російські удари, зокрема виклики, пов'язані з російською операцією проти мостів та енергомережі. Росія намагається роз'єднати Україну по Дніпру та максимально ускладнити життя людей у наших містах і селах", - розповів президент.

Він підкреслив, що Україна щотижня оновлює заходи протидії, і наголосив на важливості ефективної роботи над захистом людей центрального і місцевого рівнів влади.

Додаткова допомога від ЄС

Зеленський повідомив, що Україна отримає додаткову допомогу від Євросоюзу - параметри цієї підтримки готує прем'єр-міністр Сергій Корецький разом із представниками Єврокомісії.

"Йдеться, зокрема, про посилення логістики та транспортних перевезень, які Росія намагається заблокувати, підтримку енергетики та забезпечення здатності українців пройти цю зиму", - зазначив глава держави.