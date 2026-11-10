РФ атакувала енергетику у восьми областях України: де немає світла та діють відключення

Російські війська протягом ночі та вранці 10 листопада били по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Пошкодження призвели до знеструмлень у шести областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укренерго ".

Крім того, вранці аварійні відключення застосовували у Київській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.

Через наслідки атак у частині областей до кінця доби діятимуть обмеження споживання електроенергії. Зокрема:

Енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання. Аварійно-відновлювальні роботи тривають цілодобово, однак їх проводять з урахуванням безпекової ситуації.

Станом на ранок знеструмлення зафіксували у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях .

Під ударами опинилися енергетичні об'єкти у восьми областях: Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській .

Нагадаємо, 9 листопада російські війська пошкодили важливий енергооб'єкт на Дніпропетровщині. Через удар значна частина Дніпра та Кам'янського залишилася без світла, також було знеструмлено об'єкти критичної інфраструктури.

Крім того, 10 листопада в Україні запровадили погодинні відключення електроенергії обсягом від двох до чотирьох черг для всіх категорій споживачів.