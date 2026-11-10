ua en ru
Вт, 10 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

РФ атакувала енергетику у восьми областях України: де немає світла та діють відключення

11:59 10.11.2026 Вт
1 хв
aimg Марія Науменко
РФ атакувала енергетику у восьми областях України: де немає світла та діють відключення Фото: енергетики ДТЕК відновлюють пошкоджене після російської атаки енергетичне обладнання (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Російські війська протягом ночі та вранці 10 листопада били по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Пошкодження призвели до знеструмлень у шести областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Під ударами опинилися енергетичні об'єкти у восьми областях: Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській.

Станом на ранок знеструмлення зафіксували у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

Енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання. Аварійно-відновлювальні роботи тривають цілодобово, однак їх проводять з урахуванням безпекової ситуації.

Через наслідки атак у частині областей до кінця доби діятимуть обмеження споживання електроенергії. Зокрема:

  • для промислових споживачів запроваджено графіки обмеження потужності;
  • для всіх категорій споживачів діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від двох до чотирьох черг.

Крім того, вранці аварійні відключення застосовували у Київській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.

Нагадаємо, 9 листопада російські війська пошкодили важливий енергооб'єкт на Дніпропетровщині. Через удар значна частина Дніпра та Кам'янського залишилася без світла, також було знеструмлено об'єкти критичної інфраструктури.

Крім того, 10 листопада в Україні запровадили погодинні відключення електроенергії обсягом від двох до чотирьох черг для всіх категорій споживачів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Україна Графіки відключення світла Війна Росії проти України Відключеня світла
Новини
Переговори в Абу-Дабі: все, що відомо про зустріч України, США та Росії
Переговори в Абу-Дабі: все, що відомо про зустріч України, США та Росії
Аналітика
Багато шуму з нічого? Чи зможуть переговори України, США та РФ в Абу-Дабі наблизити мир
Роман Коткореспондент РБК-Україна Багато шуму з нічого? Чи зможуть переговори України, США та РФ в Абу-Дабі наблизити мир