Для Киева и областных центров прорабатывают логистические альтернативы

Глава государства рассказал, что заслушал доклад премьера Сергея Корецкого по поводу ситуации в энергетике, ликвидации последствий российских ударов и коммуникации с Еврокомиссией ради новых решений в поддержку Украины.

"Премьер-министр вместе с министром внутренних дел Иваном Выговским, секретарем СНБО Игорем Клименко прорабатывают необходимые логистические альтернативы для Киева и определенных областных центров", - отметил президент.

Зеленский также поблагодарил Нацполицию, ГСЧС и все привлеченные структуры за реализацию решений, которые были приняты в поддержку украинских городов и громад.

Напомним, Зеленский заявил, что российские оккупанты ударами по мостам и энергетической инфраструктуре пытаются разделить Украину по Днепру и усложнить жизнь украинцам.