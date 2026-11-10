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Для Киева и областных центров прорабатывают логистические альтернативы

13:27 10.11.2026 Вт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

В Украине готовят логистические альтернативы для Киева и ряда областных центров на фоне ситуации в энергетике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал, что заслушал доклад премьера Сергея Корецкого по поводу ситуации в энергетике, ликвидации последствий российских ударов и коммуникации с Еврокомиссией ради новых решений в поддержку Украины.

"Премьер-министр вместе с министром внутренних дел Иваном Выговским, секретарем СНБО Игорем Клименко прорабатывают необходимые логистические альтернативы для Киева и определенных областных центров", - отметил президент.

Зеленский также поблагодарил Нацполицию, ГСЧС и все привлеченные структуры за реализацию решений, которые были приняты в поддержку украинских городов и громад.

Напомним, Зеленский заявил, что российские оккупанты ударами по мостам и энергетической инфраструктуре пытаются разделить Украину по Днепру и усложнить жизнь украинцам.

Отметим, в ночь на 10 ноября и утром российские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры Украины. В результате ударов повреждения получила энергетическая инфраструктура, что привело к обесточениям в шести областях.

Кроме того, 9 ноября россияне нанесли удар по Одессе, попав в объект инфраструктуры. В результате атаки погибли три человека, еще один человек получил ранения.

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