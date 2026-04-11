З Києва прямо до літака: "Укрзалізниця" запускає рейс до аеропорту Кишинева

12:23 11.04.2026 Сб
1 хв
Більше жодних виснажливих пересадок з валізами. Чи стане цей маршрут постійним?
aimg Марія Науменко
Фото: потяг "Укрзалізниці" (Getty Images)

"Укрзалізниця" спільно з молдовськими залізничниками запускає тестовий етап маршруту Київ-Кишинів із продовженням до станції біля аеропорту Кишинева.

"13 квітня рейс поїзду 351 Київ - Кишинів буде продовжено до Реваки", - йдеться у повідомленні.

На станції пасажирів очікуватиме безкоштовний шатл, який доставлятиме їх безпосередньо до аеропорту Кишинева.

У компанії зазначають, що цей крок є тестовим і дозволить оцінити попит на таку логістичну опцію.

У разі успішного запуску станція Ревака може бути включена до маршруту поїзда №351 на постійній основі.

Нагадуємо, "Укрзалізниця" запустила можливість купувати квитки через мобільний застосунок ще у 7 областях. Пасажири можуть оформити поїздку онлайн за кілька секунд без черг, а електронний квиток зберігається у смартфоні та спрощує посадку.

Також у застосунку УЗ нещодавно з’явился функція купівлі залізничних квитків для людей з інвалідністю.

