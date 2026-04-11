Из Киева прямо к самолету: "Укрзализныця" запускает рейс в аэропорт Кишинева

"Укрзализныця" совместно с молдавскими железнодорожниками запускает тестовый этап маршрута Киев-Кишинев с продолжением до станции возле аэропорта Кишинева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укрзализныцю".
"13 апреля рейс поезда 351 Киев - Кишинев будет продлен до Реваки", - говорится в сообщении.
На станции пассажиров будет ожидать бесплатный шаттл, который будет доставлять их непосредственно в аэропорт Кишинева.
В компании отмечают, что этот шаг является тестовым и позволит оценить спрос на такую логистическую опцию.
В случае успешного запуска станция Ревака может быть включена в маршрут поезда №351 на постоянной основе.
