Из Киева прямо к самолету: "Укрзализныця" запускает рейс в аэропорт Кишинева

12:23 11.04.2026 Сб
1 мин
Больше никаких изнурительных пересадок с чемоданами. Станет ли этот маршрут постоянным?
aimg Мария Науменко
Фото: поезд "Укрзализныци" (Getty Images)

"Укрзализныця" совместно с молдавскими железнодорожниками запускает тестовый этап маршрута Киев-Кишинев с продолжением до станции возле аэропорта Кишинева.

"13 апреля рейс поезда 351 Киев - Кишинев будет продлен до Реваки", - говорится в сообщении.

На станции пассажиров будет ожидать бесплатный шаттл, который будет доставлять их непосредственно в аэропорт Кишинева.

В компании отмечают, что этот шаг является тестовым и позволит оценить спрос на такую логистическую опцию.

В случае успешного запуска станция Ревака может быть включена в маршрут поезда №351 на постоянной основе.

Напоминаем, "Укрзализныця" запустила возможность покупать билеты через мобильное приложение еще в 7 областях. Пассажиры могут оформить поездку онлайн за несколько секунд без очередей, а электронный билет сохраняется в смартфоне и упрощает посадку.

Также в приложении УЗ недавно появилась функция покупки железнодорожных билетов для людей с инвалидностью.

