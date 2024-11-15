До Києва прибув заступник держсекретаря США

До Києва прибув заступник державного секретаря Сполучених Штатів Америки (США), виконувач обов'язків спеціального представника США з питань економічного відновлення України Річард Верму. Востаннє він відвідував країну на початку вересня .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал посольства США в Україні.

"Економічне відновлення України відкриває двері для інвестицій американського бізнесу в майбутнє України та партнерство в обороні, технологіях й інших сферах, що принесе користь обом нашим країнам", - пише посольство Штатів в Україні.

Фото: Бріджит Брінк, посол США в Україні та Річард Верму, заступник держсекретаря США (t.me/usembkyiv)

Допомога США Україні

Штати відіграють ключову роль у підтримці України під час повномасштабної війни, надаючи значну військову, фінансову та гуманітарну допомогу. З початку вторгнення Росії в лютому 2022 року США передали сучасне озброєння, включаючи артилерію, системи протиповітряної оборони, бронетехніку та боєприпаси, що суттєво посилило обороноздатність української армії. Крім цього, американська сторона здійснює навчання українських військових, допомагаючи їм опановувати новітні військові технології.

Окрім військової допомоги, Сполучені Штати активно підтримують економічно, виділяючи кошти на стабілізацію економіки, відновлення критичної інфраструктури та допомогу внутрішньо переміщеним особам.

Тим часом прессекретарь Пентагону Сабріна Сінгх, під час брифінгу, заявила, що Штати щотижня відправлятимуть Україні партії зброї, щоб встигнути виділити усю допомогу, яка залишилась до закінчення повноважень президента США Джо Байдена.