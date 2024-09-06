До Києва з візитом прибув заступник держсекретаря США

Заступник держсекретаря США, виконувач обов'язків спецпредставника США з питань економічного відновлення України Річард Вермой у п'ятницю, 6 вересня, прибув із візитом до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла США в України Бріджит Брінк у соцмережі Х .

За її словами, заступник дежсекретаря приїхав, щоб обговорити підтримку економічного відновлення України з боку США.

Нагадаємо, 26 серпня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів розмову з виконувачем обов'язків спецпредставника США з питань економічного відновлення України, заступником держсекретаря США Річардом Вермою.

Шмигаль поінформував Верму про пошкодження цивільної інфраструктури внаслідок масованої повітряної атаки Росії.

"Фінансова допомога від США для нас надзвичайно важлива. Частина з неї - це підтримка енергетики. Наразі готуємося до важкого опалювального сезону. Потребуємо від партнерів більше обладнання для побудови децентралізованої енергосистеми. Озвучив наші нагальні потреби", - розповів прем'єр.

Глава уряду також наголосив на важливості повної конфіскації заморожених активів РФ і спрямування ресурсів для підтримки України.

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