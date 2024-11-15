США щотижня відправлятимуть Україні зброю: що відомо

Міноборони США щотижня відправлятиме Україні партії зброї. Це необхідно, щоб встигнути виділити допомогу нашій країні, яка залишилася.

Про це заявила заступник прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію брифінгу.

Вона сказала, що щотижневі поставки призначені для того, щоб встигнути виділити 7,1 млрд доларів допомоги Україні, що залишилася, до закінчення повноважень президента США Джо Байдена, а також його адміністрації. Тобто, до приходу новообраного президента Америки Дональда Трампа.

Сінгх додала, що продовження постачання нових партій зброї є тією обіцянкою Україні, яку дав Байден. Отже, Міністерство оборони США продовжує виконувати цю обіцянку щотижня відправляючи пакети допомоги.

"Міністр (оборони США Ллойд Остін, - ред.) не дозволить, щоб запаси виснажилися до критичного рівня. Тож у міру того, як ми продовжуємо поповнювати наші власні склади, ви бачитимете потік коштів та озброєння в Україну", - резюмувала Сінгх.