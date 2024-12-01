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До Києва прибув президент Європейської ради: перші деталі візиту

Київ, Неділя 01 грудня 2024 10:30
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До Києва прибув президент Європейської ради: перші деталі візиту Фото: президент Європейської ради Антоніу Кошта в Києві 1 грудня (x.com/eucopresident)
Автор: Наталія Гурковська

Президент Європейської ради Антоніу Кошта прибув до Києва 1 грудня. До столиці України він приїхав не один.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"З першого дня війни ЄС виступає на боці України. З першого дня дії нашого мандата ми підтверджуємо нашу незмінну підтримку українського народу", - написав він.

Кошту зазначив, що до Києва він прибув у супроводі високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас і комісара з розширення Марти Кос.

Своєю чергою, Кая Каллас підтвердила візит, зазначивши, що головне послання цієї поїздки до Києва полягає в тому, що Європейський Союз хоче, щоб Україна виграла цю війну.

"Ми зробимо для цього все, що буде потрібно", - констатувала вона.

До Києва прибув президент Європейської ради: перші деталі візиту

Кадрові перестановки

Буквально 27 листопада Європейський парламент затвердив новий склад Європейської комісії. Її очолює президент Урсула фон дер Ляйєн. Тоді повідомлялося, що нова колегія Єврокомісії розпочне роботу з 1 грудня.

Нагадаємо, у липні Європейський парламент обрав Урсулу фон дер Ляйєн президентом Європейської комісії. Це другий термін для неї на посаді голови Єврокомісії.

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