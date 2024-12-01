ua en ru
Вс, 01 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Киев прибыл президент Европейского совета: первые детали визита

Киев, Воскресенье 01 декабря 2024 10:30
UA EN RU
В Киев прибыл президент Европейского совета: первые детали визита Фото: президент Европейского совета Антониу Кошта в Киеве 1 декабря (x.com/eucopresident)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Европейского совета Антониу Кошта прибыл в Киев 1 декабря. В столицу Украины он приехал не один.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"С первого дня войны ЕС выступает на стороне Украины. С первого дня действия нашего мандата мы подтверждаем нашу неизменную поддержку украинского народа", - написал он.

Кошту отметил, что в Киев он прибыл в сопровождении высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас и комиссара по расширению Марты Кос.

В свою очередь, Кая Каллас подтвердила визит, отметив, что главное послание этой поездки в Киев заключается в том, что Европейский союз хочет, чтобы Украина выиграла эту войну.

"Мы сделаем для этого все, что потребуется", - констатировала она.

В Киев прибыл президент Европейского совета: первые детали визита

Кадровые перестановки

Буквально 27 ноября Европейский парламент утвердил новый состав Европейской комиссии. Ее возглавляет президент Урсула фон дер Ляйен. Тогда сообщалось, что новая коллегия Еврокомиссии начнет работу с 1 декабря.

Напомним, в июле Европейский парламент избрал Урсулу фон дер Ляйен президентом Европейской комиссии. Это второй срок для нее на должности главы Еврокомиссии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Киев
NEWS
Новые правила вступили в силу. Как получить бронь от мобилизации с 1 декабря
Новые правила вступили в силу. Как получить бронь от мобилизации с 1 декабря
DAILY
"Тысяча Зеленского" и повышение налогов: как избежать популизма во время войны
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина "Тысяча Зеленского" и повышение налогов: как избежать популизма во время войны