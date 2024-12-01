В Киев прибыл президент Европейского совета: первые детали визита
Президент Европейского совета Антониу Кошта прибыл в Киев 1 декабря. В столицу Украины он приехал не один.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.
"С первого дня войны ЕС выступает на стороне Украины. С первого дня действия нашего мандата мы подтверждаем нашу неизменную поддержку украинского народа", - написал он.
Кошту отметил, что в Киев он прибыл в сопровождении высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас и комиссара по расширению Марты Кос.
В свою очередь, Кая Каллас подтвердила визит, отметив, что главное послание этой поездки в Киев заключается в том, что Европейский союз хочет, чтобы Украина выиграла эту войну.
"Мы сделаем для этого все, что потребуется", - констатировала она.
Кадровые перестановки
Буквально 27 ноября Европейский парламент утвердил новый состав Европейской комиссии. Ее возглавляет президент Урсула фон дер Ляйен. Тогда сообщалось, что новая коллегия Еврокомиссии начнет работу с 1 декабря.
Напомним, в июле Европейский парламент избрал Урсулу фон дер Ляйен президентом Европейской комиссии. Это второй срок для нее на должности главы Еврокомиссии.
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