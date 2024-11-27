Європарламент затвердив новий склад Єврокомісії
Європейський парламент затвердив новий склад Європейської комісії. Її очолює президентка Урсула фон дер Ляєн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європарламент в X (Twitter).
"Сьогодні Європейський парламент проголосував за нову колегію комісарів, яка буде пропонувати політику ЄС на наступні п'ять років", - йдеться у повідомленні.
За новий склад Єврокомісії проголосували 370 депутатів, проти - 282, ще 36 європейських депутатів утрималися.
Нова колегія Єврокомісії почне роботу з 1 грудня.
Нагадаємо, кожна з країн-членів ЄС висуває по одному єврокомісару до складу Єврокомісії. Винятком є Німеччина, оскільки цю країну представляє президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Кандидатуру фон дер Ляєн на цю посаду підтримала Європейська рада та затвердив Європарламент у липні цього року після виборів.
Фото: новий склад Єврокомісії (x.com/vonderleyen)
Крім президентки, до складу Єврокомісії увійшли 26 комісарів. У вересні Урсула фон дер Ляєн представила новий склад Єврокомісії.
До прикладу, представниця Естонії Кая Каллас була призначена на посаду головного дипломата ЄС. Литовець Андрюс Кубілюс обійняв посаду єврокомісара з питань оборони і космосу, а представниця Словенії Марта Кос - єврокомісара з питань розширення.
Європарламент протягом кількох тижнів не міг затвердити кандидатури сімох єврокомісарів. Проте суперечки вдалося подолати.
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