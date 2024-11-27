Європарламент затвердив новий склад Єврокомісії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європарламент в X (Twitter).

"Сьогодні Європейський парламент проголосував за нову колегію комісарів, яка буде пропонувати політику ЄС на наступні п'ять років", - йдеться у повідомленні.

За новий склад Єврокомісії проголосували 370 депутатів, проти - 282, ще 36 європейських депутатів утрималися.

Нова колегія Єврокомісії почне роботу з 1 грудня.

Нагадаємо, кожна з країн-членів ЄС висуває по одному єврокомісару до складу Єврокомісії. Винятком є Німеччина, оскільки цю країну представляє президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Кандидатуру фон дер Ляєн на цю посаду підтримала Європейська рада та затвердив Європарламент у липні цього року після виборів.

Фото: новий склад Єврокомісії (x.com/vonderleyen)