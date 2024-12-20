До Києва прибув новий уряд Литви

До Києва прибув уряд Литви на чолі з прем'єр-міністром Гінтаутасом Палуцкасом. Під час міжурядових консультацій буде порушено низку важливих питань, серед яких й членство України в Європейському союзі (ЄС) та НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Палуцкаса.

"Для мене є привілеєм і честю бути в Києві під час мого першого візиту на посаді прем'єр-міністра Литви. Біля київської Стіни пам'яті, разом з моїм Кабінетом міністрів, я віддав шану загиблим героям України, чоловікам і жінкам, які пожертвували своїм життям за свободу своєї країни, а тим самим - за свободу Європи", - написав він.

За словами голови українського уряду Дениса Шмигаля, під час міжурядових консультацій очікується обговорення:

обороноздатності та безпеки Європи;

членства України в ЄС та НАТО;

програми відновлення;

подальшого посилення санкцій проти Росії;

питання конфіскації російських заморожених активів;

економічної та торговельної співпраці між Україною та Литвою.

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України та Гінтаутас Палуцкас, голова уряду Литви (t.me/Denys_Smyhal)

Delfi, своєю чергою, додає, що з усього складу уряду в Україну не поїхав тільки міністр фінансів Рімантас Шаджюс.

Підтримка Литви України

Литва є одним із союзників України, який надає значну військову та гуманітарну допомогу. З початку повномасштабного вторгнення Росії Литва надала військову допомогу на сотні мільйонів доларів.

Вільнюс також активно підтримує українських біженців, надаючи їм тимчасовий захист, житло, медичну та психологічну допомогу.

В кінці листопада Литва передала для України новий пакет допомоги. До нього увійшли генератори, запчастини до М113 й не тільки.