Литва передала Україні новий пакет допомоги: що туди увійшло

Литва передала для України новий пакет допомоги. Туди зокрема ввійшли боєприпаси та зброя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Литви .

"Все, що потрібно для перемоги України. Солідарність залишається непохитною", - додали в Міноборони.

Водночас в міністерстві повідомили, що цього тижня були доставлені:

"Литва продовжує свою непохитну підтримку України", - наголосили в Міноборони Литви.

Допомога Україні від Литви

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Литва профінансує виробництво української далекобійної зброї. Країна погодила перший транш у розмірі 10 млн євро.

Водночас раніше цього тижня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс наголосив на необхідності перегляду підходу до допомоги Україні та закликав європейських партнерів до рішучих дій.

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