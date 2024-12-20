В Киев прибыло новое правительство Литвы

В Киев прибыло правительство Литвы во главе с премьер-министром Гинтаутасом Палуцкасом. Во время межправительственных консультаций будет затронут ряд важных вопросов, среди которых и членство Украины в Европейском союзе (ЕС) и НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Палуцкаса.

"Для меня является привилегией и честью быть в Киеве во время моего первого визита в должности премьер-министра Литвы. У киевской Стены памяти, вместе с моим Кабинетом министров, я отдал дань уважения погибшим героям Украины, мужчинам и женщинам, которые пожертвовали своей жизнью за свободу своей страны, а тем самым - за свободу Европы", - написал он.

По словам главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, во время межправительственных консультаций ожидается обсуждение:

обороноспособности и безопасности Европы;

членства Украины в ЕС и НАТО;

программы восстановления;

дальнейшего усиления санкций против России;

вопроса конфискации российских замороженных активов;

экономического и торгового сотрудничества между Украиной и Литвой.

Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины и Гинтаутас Палуцкас, глава правительства Литвы (t.me/Denys_Smyhal)

Delfi, в свою очередь, добавляет, что из всего состава правительства в Украину не поехал только министр финансов Римантас Шаджюс.

Поддержка Литвы Украины Украиной

Литва является одним из союзников Украины, который предоставляет значительную военную и гуманитарную помощь. С начала полномасштабного вторжения России Литва предоставила военную помощь на сотни миллионов долларов.

Вильнюс также активно поддерживает украинских беженцев, предоставляя им временную защиту, жилье, медицинскую и психологическую помощь.

В конце ноября Литва передала для Украины новый пакет помощи. В него вошли генераторы, запчасти к М113 и не только.