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До Києва прибув головний інспектор США з моніторингу допомоги Україні

Фото: Карделл Річардсон та Бріджіт Брінк (x.com/USAmbKyiv)
Автор: Тетяна Степанова

До Києва у понеділок, 4 листопада, прибув головний інспектор Держдепартаменту США Карделл Річардсон. Він відповідальний за моніторинг прозорості та підзвітності американської допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла США в Україні Бріджіт Брінк у соцмережі Х.

"Приємно вітати Головного інспектора Держдепартаменту США Річардсона в Україні", - написала Брінк.

Вона також зазначила, що цей візит є важливою частиною зусиль з підтримки прагнень України приєднатися до ЄС і НАТО та забезпечення суспільної підтримки боротьби за свободу України.

Моніторинг військової допомоги Україні

Нагадаємо, що у вересні минулого року Пентагон направив до Києва інспекторів для моніторингу військової допомоги Україні від США. Подібна американська перевірочна місія працювала в Україні й на початку цього року.

Як раніше заявили в Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID), Штати не виявили серйозних порушень, пов'язаних із наданою Україні допомогою.

Також в листопаді 2023 року в Міноборони України розповіли, що експерти моніторингової місії Європейського фонду миру (European Peace Facility) проводили облік переданого Силам оборони озброєння від країн Євросоюзу.

У березні 2024 року Управління звітності уряду США (GAO) представило для Міністерства оборони рекомендації стосовно забезпечення відстеження та належного використання обладнання американського виробництва, що надається Україні в рамках оборонної допомоги.

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