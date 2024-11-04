RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В Киев прибыл главный инспектор США по мониторингу помощи Украине

Фото: Карделл Ричардсон и Бриджит Бринк (x.com/USAmbKyiv)
Автор: Татьяна Степанова

В Киев в понедельник, 4 ноября, прибыл главный инспектор Госдепартамента США Карделл Ричардсон. Он ответственен за мониторинг прозрачности и подотчетности американской помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла США в Украине Бриджит Бринк в соцсети Х.

"Приятно приветствовать Главного инспектора Госдепартамента США Ричардсона в Украине", - написала Бринк.

Она также отметила, что этот визит является важной частью усилий по поддержке стремлений Украины присоединиться к ЕС и НАТО и обеспечению общественной поддержки борьбы за свободу Украины.

Мониторинг военной помощи Украине

Напомним, что в сентябре прошлого года Пентагон направил в Киев инспекторов для мониторинга военной помощи Украине США. Подобная американская проверочная миссия работала в Украине и в начале этого года.

Как ранее заявили в Агентстве США по международному развитию (USAID), Штаты не выявили серьезных нарушений, связанных с предоставленной Украине помощью.

Также в ноябре 2023 года в Минобороны Украины рассказали, что эксперты мониторинговой миссии Европейского фонда мира (European Peace Facility) проводили учет переданного Силам обороны вооружения от стран Евросоюза.

В марте 2024 года Управление отчетности правительства США (GAO) представило для Министерства обороны рекомендации по обеспечению отслеживания и надлежащего использования оборудования американского производства, предоставляемого Украине в рамках оборонной помощи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиПомощь УкраинеВоенная помощь