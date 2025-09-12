До Києва прибули глава МЗС Польщі Сікорський та принц Гаррі

"Віце-прем'єр-міністр, міністр закордонних справ Радослав Сікорський розпочав свій візит до України. На київському залізничному вокзалі його зустрів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга", - зазначили у МЗС Польщі.

Також до Києва здійснив неанонсований візит принц Гаррі. За даними The Guardian, принца та команду з його фонду "Invictus Games" запросили до Києва, щоб обговорити нові ініціативи щодо підтримки поранених.

Відомо, що під час поїздки принц відвідає Національний музей історії України у Другій світовій війні. Очікується, що він проведе зустріч з 200 ветеранами, яких також запросили. Він також зустрінеться з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко.

Принц Гаррі зазначив, що хоче зробити "все можливе", щоб допомогти одужати тисячам військовослужбовців, які отримали серйозні поранення.

"Ми не можемо зупинити війну, але ми можемо зробити все можливе, щоб допомогти процесу відновлення", - зазначив принц Гаррі.

Герцог Сассекський додав, що спочатку його запросила до Києва Ольга Руднєва, засновниця та генеральна директор центру Superhumans у Львові.

"Я випадково зустрів Ольгу в Нью-Йорку. Це була випадкова зустріч, і я запитав її, чим я можу допомогти. Вона сказала: "Найбільший вплив ви матимете, коли приїдете до Києва". Мені довелося уточнити у дружини та британського уряду, щоб переконатися, що все гаразд. Потім прийшло офіційне запрошення", - додав він.