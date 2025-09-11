ua en ru
До Києва прибув президент Фінляндії Стубб (відео)

Четвер 11 вересня 2025 10:52
До Києва прибув президент Фінляндії Стубб (відео)
Автор: Константин Широкун

До Києва прибув президент Фінляндії Александр Стубб. У ході візиту він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"Разом із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою зустріли на початку візиту в Україну Президента Фінляндії Александра Стубба", - зазначив Єрмак.

За його словами, у центрі розмов Володимира Зеленського з лідером Фінляндії сьогодні – безпекові проекти, євроінтеграція, інвестиції в інфраструктуру та гарантії безпеки для нашої держави.

"Також будемо говорити про посилення тиску на РФ, санкції та важливість стійкого миру. Ми вдячні за послідовну й тверду підтримку Фінляндії та особисто Александра Стубба. Україна разом із партнерами робить усе, щоб наблизити стійкий мир і гарантувати безпеку в Європі", - додав Єрмак.

Позиція Стубба щодо війни в Україні

Нагадаємо, раніше президент Фінляндії заявив, що російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у припиненні війни в Україні, або у досягненні хоча б перемир'я та припинення вогню.

Зазначимо, що Стубб брав участь у поїздці низки європейських лідерів до Вашингтона в серпні. Там вони провели спільну зустріч із президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським для обговорення перспектив миру між Росією та Україною.

Вже після цієї зустрічі Стубб заявив, що спочатку потрібно досягти миру в Україні, проте кілька разів повторював, що Путін до миру не готовий.

Фінляндія Володимир Зеленський Київ
