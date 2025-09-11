До Києва прибув президент Фінляндії Стубб (відео)

До Києва прибув президент Фінляндії Александр Стубб. У ході візиту він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"Разом із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою зустріли на початку візиту в Україну Президента Фінляндії Александра Стубба", - зазначив Єрмак. За його словами, у центрі розмов Володимира Зеленського з лідером Фінляндії сьогодні – безпекові проекти, євроінтеграція, інвестиції в інфраструктуру та гарантії безпеки для нашої держави. "Також будемо говорити про посилення тиску на РФ, санкції та важливість стійкого миру. Ми вдячні за послідовну й тверду підтримку Фінляндії та особисто Александра Стубба. Україна разом із партнерами робить усе, щоб наблизити стійкий мир і гарантувати безпеку в Європі", - додав Єрмак.