До Києва прибула президент Європарламенту

"Знову у країні відважних. У Києві в День Європи", - написала голова Європейського парламенту.

Як відзначив голова Верховної ради Руслан Стефанчук, Європарламент стоїть на передовій підтримки України та був першою інституцією Європейського союзу (ЄС), яка виступила за надання країні статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

"Європарламент завжди мав сильний голос, коли йшлося про створення міжнародної коаліції на підтримку нашої боротьби за свободу та європейські цінності, коли йшлося про постачання зброї в Україну та посилення санкційного тиску проти Росії", - додав Стефанчук.

Роберта Мецола

Мецола обійняла посаду голови Європарламенту в січні 2022 року. Перед цим вона обіймала посаду віцепрезидента, а після смерті Давида Сассолі - обов'язки президента.

Вже після початку повномасштабної війни в Україні, у квітня, Мецола вперше відвідала Київ. Тоді ж з нею зустрівся президент Володимир Зеленський. Сторони порушили питання координації європейських парламентів на підтримку України.