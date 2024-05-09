В Киев прибыла президент Европарламента

"Снова в стране отважных. В Киеве в День Европы", - написала глава Европейского парламента.

Как отметил глава Верховной рады Руслан Стефанчук, Европарламент стоит на передовой поддержки Украины и был первым учреждением Европейского союза (ЕС), которое выступило за предоставление стране статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

"Европарламент всегда имел сильный голос, когда речь шла о создании международной коалиции в поддержку нашей борьбы за свободу и европейские ценности, когда речь шла о поставках оружия в Украину и усилении санкционного давления против России", - добавил Стефанчук.

Роберта Мецола

Мецола заняла должность председателя Европарламента в январе 2022 года. Перед этим она занимала должность вице-президента, а после смерти Давида Сассоли - обязаности президента.

Уже после начала полномасштабной войны в Украине, в апреле, Мецола впервые посетила Киев. Тогда же с ней встретился президент Владимир Зеленский. Стороны подняли вопрос координации европейских парламентов в поддержку Украины