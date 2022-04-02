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Зеленский встретился с президентом Европарламента Робертой Мецолой в Киеве

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Суббота 02 апреля 2022 02:41
Зеленский встретился с президентом Европарламента Робертой Мецолой в Киеве Фото: президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Европарламента Робертой Мецолой (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с прибывшей в Киев президентом Европейского парламента Робертой Мецолой. Они обсудили координацию европейских парламентов в поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Зеленский отметил, что этот визит является важным шагом в поддержку украинцев. Президент заявил, что результатом его предварительных разговоров с Робертой Мецолой в телефонном режиме стало ее обращение к европарламентариям и мировому сообществу касательно поддержки Украины.

"Украина является частью нашей европейской семьи, ведь вы сражаетесь и за нас, за фундаментальные принципы, которые Европейский континент отстаивал многие столетия. Я тоже хотела бы убедиться, что у вас есть все, что нужно, чтобы выиграть эту войну. Потому что, если вы выиграете - весь мир выиграет", - заявила Мецолла.

Зеленский встретился с президентом Европарламента Робертой Мецолой в Киеве

Президент Европарламента Роберта Мецола (фото: president.gov.ua)

Она также отметила, что хотела бы дать украинцам, которые сбежали от войны и нашли убежище в других странах Европы новую перспективу, что они вернутся в прекрасную Украину.

Зеленский подчеркнул, что новые санкционные пакеты должны появляться еженедельно и быть болезненными для России, пока она не откажется от агрессивных действий. Кроме того, он подчеркнул важность усиления оборонной поддержки Украины.

Глава государства также заявил, что мир должен давить на РФ, чтобы вынудить сесть за стол переговоров и искать мир. Но этого не произойдет, если Россия и дальше будет ощущать безнаказанность за любые свои действия.

Зеленский встретился с президентом Европарламента Робертой Мецолой в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Европарламента Робертой Мецолой (фото: president.gov.ua)

Зеленский также рассказал о блокировании Россией судоходства в Черном море. По его словам, это чревато глобальной продовольственной безопасностью и может обернуться высокими ценами на продукцию украинского аграрного экспорта.

В заключение Зеленский наградил Роберту Мецолу орденом княгини Ольги I степени за весомый личный вклад в консолидацию международной поддержки Украины в противостоянии российской агрессии.

Напомним, в Британии обеспокоены, что союзники подтолкнут Украину пойти на уступки.

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