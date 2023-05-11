До Києва прибула комісар ЄС із внутрішніх справ
Європейський комісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон приїхала в Київ. Вона вже зустрілася з главою МВС України Ігорем Клименком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її сторінку у Тwitter.
Зокрема, метою свого візиту комісар ЄС із внутрішніх справ назвала "обговорення питань загальної безпеки".
За її словами, порядком денним, зокрема, заплановано обговорити наступні питання:
- співпраці поліції;
- роботи із запобігання незаконному обігу вогнепальної зброї;
- розслідування воєнних злочинів РФ і підтримки розмінування України Європейським Союзом.
Своєю чергою Йоганссон зазначила, що міністр внутрішніх справ України "досягає відмінних результатів".
Як повідомлялося, в Україні зареєстрували десятки тисяч потенційних воєнних злочинів, які могли вчинити росіяни в Україні.
Також ми писали, що Міжнародна академія Нюрнберзьких принципів ухвалила декларацію щодо воєнних злочинів Росії проти України.
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