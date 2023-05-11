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До Києва прибула комісар ЄС із внутрішніх справ

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Київ, Четвер 11 травня 2023 14:22
До Києва прибула комісар ЄС із внутрішніх справ Фото: Ігор Клименко та Ілва Йоганссон (twitter.com/YlvaJohansson)
Автор: Марія Кучерявець

Європейський комісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон приїхала в Київ. Вона вже зустрілася з главою МВС України Ігорем Клименком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її сторінку у Тwitter.

Зокрема, метою свого візиту комісар ЄС із внутрішніх справ назвала "обговорення питань загальної безпеки".

За її словами, порядком денним, зокрема, заплановано обговорити наступні питання:

  • співпраці поліції;
  • роботи із запобігання незаконному обігу вогнепальної зброї;
  • розслідування воєнних злочинів РФ і підтримки розмінування України Європейським Союзом.

Своєю чергою Йоганссон зазначила, що міністр внутрішніх справ України "досягає відмінних результатів".

Як повідомлялося, в Україні зареєстрували десятки тисяч потенційних воєнних злочинів, які могли вчинити росіяни в Україні.

Також ми писали, що Міжнародна академія Нюрнберзьких принципів ухвалила декларацію щодо воєнних злочинів Росії проти України.

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