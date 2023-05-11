В Киев прибыла комиссар ЕС по внутренним делам
Европейский комиссар по внутренним делам Илва Йоханссон приехала в Киев. Она уже встретилась с главой МВД Украины Игорем Клименко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее страницу в Twitter.
В частности, целью своего визита комиссар ЕС по внутренним делам назвала "обсуждение вопросов общей безопасности".
По ее словам, повесткой дня, в частности, запланировано обсудить следующие вопросы:
- сотрудничеству полиции;
- работы по предотвращению контрабанды оружия;
- расследование военных преступлений РФ и поддержание разминирование Украины Европейским Союзом.
В свою очередь Йоханссон отметила, что министр внутренних дел Украины "достигает отличных результатов".
Как сообщалось, в Украине зарегистрировали десятки тысяч потенциальных военных преступлений, которые могли совершить россияне в Украине.
Также мы писали, что Международная академия Нюрнбергских принципов приняла декларацию по военным преступлениям России против Украины.
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