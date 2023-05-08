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У Нюрнберзі ухвалили декларацію щодо воєнних злочинів РФ проти України: реакція МЗС

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Понеділок 08 травня 2023 22:38
У Нюрнберзі ухвалили декларацію щодо воєнних злочинів РФ проти України: реакція МЗС Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міжнародна академія Нюрнберзьких принципів ухвалила декларацію щодо воєнних злочинів Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення академії у Twitter.

Нюрнберзька декларація закликає створити трибунал для судового переслідування за злочини в Україні. Зокрема, у документі пропонується розширити повноваження Міжнародного кримінального суду і створити трибунал для судового переслідування за злочини, вчинені в Україні.

"Закликає міжнародне співтовариство підтримати створення трибуналу для переслідування злочинів агресії, як їх визначено в міжнародному праві, скоєних на території України", - йдеться в документі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав ухвалення Нюрнберзької декларації.

"Я вітаю Нюрнберзьку декларацію, яка встановлює прямий зв'язок між Нюрнберзьким трибуналом і Спеціальним трибуналом щодо злочину агресії проти України", - написав він у Twitter.

Він підкреслив, що триває робота над створенням Спеціального трибуналу над росіянами.

"Російське керівництво, як і нацистське керівництво в 1945 році, має бути притягнуто до відповідальності за злочин агресії", - наголосив Кулеба.

Нюрнберзький процес - міжнародний судовий процес, який проводили альянси проти представників Третього Рейху за підготовку і вчинення вторгнень в інші країни та інші злочини під час Другої світової війни. З 20 листопада 1945 року до 1 жовтня 1946 року Міжнародний військовий трибунал судив 21 найважливішого з живих керівників нацистської Німеччини в політичній, військовій та економічній сферах.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та її партнери мають докласти всіх зусиль для того, щоб Росія та її громадяни понесли максимальну відповідальність за свої злочини.

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Війна Росії проти України Дмитро Кулеба
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