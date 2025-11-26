ua en ru
До Києва прибула глава МЗС Латвії

Київ, Середа 26 листопада 2025 11:43
До Києва прибула глава МЗС Латвії Фото: глави МЗС Латвії та України Байба Браже і Андрій Сибіга (x.com/Braze_Baiba)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні у середу, 26 листопада, до Києва прибула міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже. Вона перебуває з офіційним візитом у столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Браже у соцмережі Х.

"Прибула до Києва, щоб підтримати наших українських друзів у прагненні до міцного мирного європейського майбутнього", - повідомила глава МЗС Латвії.

Вона подякувала міністру закордонних справ України Андрію Сибігі за теплий прийом.

"Уряд Латвії та все латвійське суспільство стоїть на боці України", - наголосила міністерка.

Допомога Україні з боку Латвії

Латвія надає підтримку Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Країна допомагає як військово, так і гуманітарно, постачаючи озброєння, спорядження та гуманітарну допомогу. Латвія також активно підтримує санкції проти РФ та політичні ініціативи на міжнародній арені.

У вересні Латвія затвердила виділення 5 млн євро на підтримку України через ініціативу PURL НАТО і США, спрямовану на забезпечення безпеки та зміцнення обороноздатності країни в умовах російської агресії.

Раніше Латвія передала Головному управлінню розвідки Міноборони країни транспортні засоби, а також велику партію FPV-дронів і дронів серії "Mavic".

Київ МЗС України Україна Латвія
