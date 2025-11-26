В Киев прибыла глава МИД Латвии

Сегодня в среду, 26 ноября, в Киев прибыла министр иностранных дел Латвии Байба Браже. Она находится с официальным визитом в столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Браже в соцсети Х.

"Правительство Латвии и все латвийское общество стоит на стороне Украины", - подчеркнула министр.

Она поблагодарила министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги за теплый прием.

"Прибыла в Киев, чтобы поддержать наших украинских друзей в стремлении к прочному мирному европейскому будущему", - сообщила глава МИД Латвии.

Помощь Украине со стороны Латвии

Латвия оказывает поддержку Украине с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Страна помогает как военно, так и гуманитарно, поставляя вооружение, снаряжение и гуманитарную помощь. Латвия также активно поддерживает санкции против РФ и политические инициативы на международной арене.

В сентябре Латвия утвердила выделение 5 млн евро на поддержку Украины через инициативу PURL НАТО и США, направленную на обеспечение безопасности и укрепление обороноспособности страны в условиях российской агрессии.

Ранее Латвия передала Главному управлению разведки Минобороны страны транспортные средства, а также большую партию FPV-дронов и дронов серии "Mavic".