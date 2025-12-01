Для Києва показали графіки відключень світла на 2 грудня

У Києві завтра, 2 грудня, побутовим споживачам відключатимуть світло за графіками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.
За даними компанії, у Києві у вівторок світло відключатимуть у такий спосіб:
Фото: графіки відключень світла для Києва на 2 грудня (t.me/dtek_ua)
Нагадаємо, графіки відключень світла - це вимушений захід, оскільки російські окупанти своїми ударами вже пошкодили велику кількість українських енергетичних об'єктів.
Росіяни навіть завдають ударів по важливих для атомних електростанцій підстанціях. Зокрема, така атака сталася в ніч на 8 листопада.
Тоді у зв'язку з російськими ударами по підстанціях Україна терміново скликала раду Міжнародного агентства з атомної енергії.
Лише 28 листопада стало відомо, що Хмельницька, Рівненська та Южноукраїнська АЕС повністю відновили потужність після російських атак. На зниженій потужності все ще працює тільки один енергоблок.