Для Києва показали графіки відключень світла на 2 грудня

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, графіки відключень світла - це вимушений захід, оскільки російські окупанти своїми ударами вже пошкодили велику кількість українських енергетичних об'єктів.

Росіяни навіть завдають ударів по важливих для атомних електростанцій підстанціях. Зокрема, така атака сталася в ніч на 8 листопада.

Тоді у зв'язку з російськими ударами по підстанціях Україна терміново скликала раду Міжнародного агентства з атомної енергії.

Лише 28 листопада стало відомо, що Хмельницька, Рівненська та Южноукраїнська АЕС повністю відновили потужність після російських атак. На зниженій потужності все ще працює тільки один енергоблок.