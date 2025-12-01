Для Киева показали графики отключений света на 2 декабря

Отключения света в Украине

Напомним, графики отключений света - это вынужденная мера, поскольку российские оккупанты своими ударами уже повредили большое количество украинских энергетических объектов.

Россияне даже наносят удары по важным для атомных электростанций подстанциям. В частности, такая атака произошла в ночь на 8 ноября.

Тогда в связи с российским ударам по подстанциям Украина срочно созывала совет Международного агенства по атомной энергии.

Только 28 ноября стало известно, что Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская АЭС полностью восстановили мощность после российских атак. На пониженной мощности все еще работает только один энергоблок.