Курс доллара Экономика Авто Tech

Для Киева показали графики отключений света на 2 декабря

Фото: в Киеве 2 декабря будут отключать свет (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве завтра, 2 декабря, бытовым потребителям будут отключать свет по графикам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

По данным компании, в Киеве во вторник свет будут отключать следующим образом:

  • очередь 1.1 - без света с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00;
  • очередь 1.2 - без света с 06:00 до 09:30 и с 16:00 до 20:00;
  • очередь 2.1 - без света с 06:00 до 09:30 и с 16:00 до 20:00;
  • очередь 2.2 - без света с 06:00 до 09:30 и с 16:00 до 20:00;
  • очередь 3.1 - без света с 09:00 до 13:00 и с 19:30 до 22:30;
  • очередь 3.2 - без света с 09:00 до 13:00 и с 19:30 до 22:30;
  • очередь 4.1 - без света с 10:30 до 13:00 и с 19:30 до 22:30;
  • очередь 4.2 - без света с 09:00 до 13:00 и с 19:30 до 22:30;
  • очередь 5.1 - без света с 12:30 до 16:30;
  • очередь 5.2 - без света с 12:30 до 16:30 и с 23:00 до 24:00;
  • очередь 6.1 - без света с 12:30 до 16:30 и с 23:00 до 24:00;
  • очередь 6.2 - без света с 12:30 до 16:30.
 

Фото: графики отключений света для Киева на 2 декабря (t.me/dtek_ua)

Отключения света в Украине

Напомним, графики отключений света - это вынужденная мера, поскольку российские оккупанты своими ударами уже повредили большое количество украинских энергетических объектов.

Россияне даже наносят удары по важным для атомных электростанций подстанциям. В частности, такая атака произошла в ночь на 8 ноября.

Тогда в связи с российским ударам по подстанциям Украина срочно созывала совет Международного агенства по атомной энергии.

Только 28 ноября стало известно, что Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская АЭС полностью восстановили мощность после российских атак. На пониженной мощности все еще работает только один энергоблок.

