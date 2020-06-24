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Из Киева на лето назначили дополнительный поезд в Одессу

Новости » Транспорт     24.06.2020 - 16:15
Из Киева на лето назначили дополнительный поезд в Одессу
Фото: поезд "Интерсити" (РБК-Украина)

Поезд будет курсировать ежедневно до конца лета

До конца лета между Киевом и Одессой будет курсировать дополнительный поезд "Интерсити/Интерсити+". Поезд назначили в связи с ослаблением карантина и на время летних отпусков.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Поезд №761/762 Киев-Одесса-Киев будет курсировать ежедневно с 1 июля по 31 августа.

Из Киева рейс будет отправляться в 06:19 и прибывать в Одессу в 14:01, а в обратном направлении поезд будет отправляться в 15:41 и прибывать на конечную станцию в 22:59.

Из Киева на лето назначили дополнительный поезд в Одессу

Напомним, УЗ возобновляет железнодорожное сообщение со Львовом в рамках ослабления карантина, в частности, назначены рейсы в Киев и Одессу.

Также "Укрзализныця" назначила пять дополнительных поездов из Киева ко Дню конституции.

Кроме того, недавно УЗ возобновила курсирование 4 поездов дальнего следования в западные и южные области.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины КиевУкрзализныцяОдессапоезд
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