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З Києва на літо призначили додатковий поїзд в Одесу

Новини » Транспорт     24.06.2020 - 16:15
З Києва на літо призначили додатковий поїзд в Одесу
Фото: поїзд "Інтерсіті" (РБК-Україна)

Поїзд курсуватиме щоденно до кінця літа

До кінця літа між Києвом та Одесою буде курсувати додатковий поїзд "Інтерсіті/Інтерсіті+". Поїзд призначили у зв'язку з послабленням карантину та на час літніх відпусток.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Поїзд №761/762 Київ-Одеса-Київ буде курсувати щоденно з 1 липня по 31 серпня.

З Києва рейс відправлятиметься 06:19 та прибуватиме до Одеси о 14:01, а у зворотньому напрямку поїзд вирушатиме 15:41 та прибуватиме на кінцеву станцію о 22:59.

З Києва на літо призначили додатковий поїзд в Одесу

Нагадаємо, УЗ відновлює залізничне сполучення зі Львовом в рамках послаблення карантину, зокрема, призначено рейси до Києва та Одеси.

Також "Укрзалізниця" призначила п'ять додаткових поїздів з Києва до Дня конституції.

Крім того, нещодавно УЗ відновила курсування 4 поїздів далекого прямування у західні та південні області.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України КиївУкрзалізницяОдесапоезд
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