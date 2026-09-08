До Києва не дійдуть: у Нацгвардії оцінили ризики нового наступу з півночі

Російські окупанти не зможуть дійти до Києва з північного напрямку, навіть якщо їм вдасться просунутися у прикордонні на глибину до 20 кілометрів.

Як повідомляє РБК-Україна , про це командувач Національної гвардії України Олександр Півненко заявив в інтерв'ю LB.

За його словами, можливе просування ворога на північному напрямку на 10-20 кілометрів матиме на меті лише зв'язування українських сил, за аналогією з ситуацією в Харківській області.

"Та ну як, вони не дійдуть (до Києва, - ред.). Вони там якщо зайдуть в глибину 10-15-20 кілометрів, це максимум, що може бути. І просто тримати нас, як на Харківщині", - сказав Півненко.

Також командувач Нацгвардії прокоментував ризик застосування окупантами ударних дронів типу "Молнія" у разі можливого просування на Чернігівському напрямку.

"Молнії", які літають, вони дошкуляють нам дуже серйозно на фронті. Вони ними можуть літати, наприклад, якщо вони зайдуть в глибину на 20-30 кілометрів на Чернігівському напрямку", - зазначив Півненко.

Водночас він підкреслив, що українські військові активно застосовують безпілотники-перехоплювачі не тільки по "Шахедах", а й по інших дронах - "Мавіках", "Молніях", а також логістиці ворога.