Росіяни нафантазували "Вовчанський котел" на Харківщині: що відбувається насправді

Заяви російської пропаганди та Міноборони РФ про нібито оточення українських сил у "Вовчанському котлі" та захоплення низки населених пунктів не відповідають дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 16-й армійський корпус ЗСУ.

Ситуація на фронті та фейки Кремля

У ЗСУ зазначають, що РФ масовано генерує медійні "перемоги" на тлі енергетичної кризи, пожеж на НПЗ та напередодні виборів до Держдуми.

Ворог намагається витіснити з інформаційного простору невигідні теми та відвернути увагу від можливої мобілізації.

"Сьогодні МО РФ та угрупування військ "Сєвєр" заявило про захоплення н.п. Василівка, Довжанка, Благодатне та Слизневе та "змикання Вовчанського котлу". Заява про "Вовчанський котел" займе почесне місце в історії російської брехні поруч з "контролем Куп’янська" та "визволенням Святогорська", - наголосили в армійському корпусі.

Українські військові відновили позиції

За останні шість місяців у смузі оборони 16-го АК не допущено втрат позицій.

Українські військові не лише зупиняють спроби наступу ворога, а й відновили положення в районі населених пунктів Мілове та Одрадне.

Наразі окупанти намагаються інфільтруватися вглиб української оборони малими групами піхоти, проте їх своєчасно виявляють та завдають вогневого ураження.

Втрати ворога за тиждень

За останній тиждень у зоні відповідальності підрозділу окупанти зазнали значних втрат: