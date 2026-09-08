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До Киева не дойдут: в Нацгвардии оценили риски нового наступления с севера

16:51 08.09.2026 Вт
2 мин
Какое вражеское вооружение очень донимает украинских защитников на фронте?
aimg Валерий Ульяненко
До Киева не дойдут: в Нацгвардии оценили риски нового наступления с севера Фото: Александр Пивненко (t me Pivnenko_NGU)
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Российские оккупанты не смогут дойти до Киева с северного направления, даже если им удастся продвинуться в пограничье на глубину до 20 километров.

Как сообщает РБК-Украина, об этом командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко заявил в интервью LB.

По его словам, возможное продвижение врага на северном направлении на 10-20 километров будет иметь целью только связывание украинских сил, по аналогии с ситуацией в Харьковской области.

"Да ну как, они не дойдут (до Киева, - ред.). Они там если зайдут в глубину 10-15-20 километров, это максимум, что может быть. И просто держать нас, как на Харьковщине", - сказал Пивненко.

Также командующий Нацгвардии прокомментировал риск применения оккупантами ударных дронов типа "Молния" при возможном продвижении на Черниговском направлении.

"Молнии", которые летают, они донимают нас очень серьезно на фронте. Они ими могут летать, например, если они зайдут в глубину на 20-30 километров на Черниговском направлении", - отметил Пивненко.

В то же время он подчеркнул, что украинские военные активно применяют беспилотники-перехватчики не только по "Шахедам", но и по другим дронам - "Мавикам", "Молниям", а также логистике врага.

Напомним, за последние несколько суток Силы обороны Украины имели успехи на Харьковском, Донецком и Днепропетровском направлениях. Кроме того, украинские военные смогли остановить несколько наступательных операций россиян.

РБК-Украина писало, что заявления российской пропаганды и Минобороны РФ о якобы окружении украинских войск в так называемом "Волчанском котле", а также захвате ряда населенных пунктов не соответствуют действительности.

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