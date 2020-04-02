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Київ завершить опалювальний сезон раніше запланованого

Новини » Суспільство     02.04.2020 - 16:12
Київ завершить опалювальний сезон раніше запланованого
Фото: Петро Пантелеєв (kievcity.gov.ua)

Процес відключення опалення у столичних будинках почнуть з 5 квітня

Завершення опалювального сезону в Києві розпочнеться з 5 квітня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження голови Київської міської державної адміністрації.

Згідно з документом, процес відключення опалення у столичних житлових будинках почнуть з 5 квітня. Раніше опалювальний сезон у Києві завершувався 15 квітня.

"Закінчити опалювальний період житлового фонду та об’єктів соціальної інфраструктури міста Києва з 5 квітня 2020 року", - йдеться у розпорядженні.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв пояснив, що вже з наступного тижня середньодобова температура у Києві становитиме вище +8 градусів, що дає підстави для завершення опалювального сезону.

"А на згортання системи централізованого опалення з протяжністю теплових мереж понад 2,7 км необхідно 2-3 дні. Тому згортання системи розпочинаємо вже зараз, щоб синхронізувати відключення з потеплінням", - зазначив Пантелеєв.

На початку тижня голова столичної міської держадміністрації Віталій Кличко заявив, що опалювальний сезон у Києві може завершитися наприкінці цього тижня.

Зазначимо, що опалення у школах та дитячих садочках столиці відключили ще 25 березня у зв’язку з їх закриттям на карантин.

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