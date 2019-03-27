В Киеве образовались пробки

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пробки зафиксированы на Южном мосту и Гаванскому мосту

В Киеве в понедельник днем, 27 марта, образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

На правом берегу пробки зафиксированы на бульваре Леси Украинки, бульваре Дружбы Народов, Демеевской площади, улице Саперно-Слободской, улице Большой Васильковской, бульваре Тараса Шевченко, улице Саксаганского, улице Жилянской, улице Большой Житомирской, улице Набережно-Крещатицкой, улице Нижний Вал.

Фото: пробки в Киеве (скриншот)

Кроме этого, пробки зафиксированы на Южном мосту и Гаванскому мосту. Также пробки на левом берегу. В частности, на проспекте Юрия Гагарина.

Затруднено движение транспорта возле метро "Выдубичи", "Дружбы Народов", "Университет", "Кловская", "Голосеевская", "Театральная" и "Льва Толстого".

Отметим, что 27 марта погода в Киеве осложнилась, на улице мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура +2-5 градусов.

Напомним, в Киеве с 31 марта будет изменено расписание движения поездов городской электрички.