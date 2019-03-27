Київ засипає снігом

Фото: снігопад в Києві (РБК-Україна)

У деяких районах Києва йде сильний сніг

Погода у Києві сьогодні, 27 березня, погіршилася, зокрема, в деяких районах йде сильний сніг. Про це повідомляє РБК-Україна.

За станом на 27 березня 15:14 у Києві розпочався сильний снігопад.

Весна іде, красу несе Опубліковано Oleg Gryshchak Середа, 27 березня 2019 р.

За даними Укргідрометцентру, в Києві в найближчі години і до кінця дня пориви вітру 15-18 м / с.

Фото: снігопад в Києві (РБК-Україна)

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що погода в Україні покращиться на вихідних, 31 березня очікується потепління до +18 градусів. За її словами, "сьогоднішній мокрий сніг відсунеться завтра на південь України. Саме в південній частині в четвер є ймовірність незначних опадів у вигляді мокрого снігу".

РБК-Україна писало, що вдень 27 березня погода в Києві погіршиться, очікується мокрий сніг. Протягом дня в столиці буде хмарно. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура +2-5 градусів.

Нагадаємо, 27 березня в Україні очікується сильний вітер, мокрий сніг з дощем і похолодання. Лише на сході і південно-сході України буде тепліше, +5+11 градусів і дощ.

Вночі очікується похолодання до -3 градусів, а вдень до +3+6 градусів. Лише на сході і південно-сході України буде тепліше, +5+11 градусів і дощ.

У Києві завтра очікується мокрий сніг з дощем, сильний вітер і максимально лише +4,+5 градусів.

Діденко зазначає, що погіршення погоди буде спостерігатися фактично один день. З четверга погода почне вирівнюватися і в кінці березня в Україні буде тепло і сонячно.

Додамо, в Києві в понеділок вдень, 27 березня, утворилися численні затори на дорогах.