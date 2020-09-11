Кличко об учебном процессе в Киеве: ситуация контролируемая

Фото: ученик в маске (facebook.com/koda.gov.ua)

В Киеве пока не планируют закрывать учебные заведения. Несмотря на попадание столицы в "оранжевую зону" карантина ситуация остается контролируемой.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, решение о закрытии учебных заведений и переход на дистанционное обучение будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

"Относительно учебного процесса в столице. Пока ситуация контролируемая. Город подготовил школы к работе в новых условиях. Однако, поскольку вирус не отступает, к работе школ и садиков будет наше оперативное внимание", - сказал Кличко.

Он добавил, что сейчас в столице закрыты 2 школы в Оболонском районе, где у учителей был подтвержден коронавирус. Всего работают 426 школ. Также в столице продолжают работать 554 из 568 коммунальных детских садов.

Напомним, согласно обновленному списку, Киев попал в "оранжевую зону" карантина. С 14 сентября в столице должны быть закрыты хостелы и гостиницы, запрещен прием детей в детские лагеря, ограничена работа развлекательных заведений и спортивных залов, массовые мероприятия разрешено проводить с не более чем 200 участниками.

Также РБК-Украина писало, что за прошедшие сутки в столице зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу. За сутки заболели 404 человека.