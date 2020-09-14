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Київ запроваджує обмеження "помаранчевої зони" карантину: що заборонено

Київ, Понеділок 14 вересня 2020 08:10
Київ запроваджує обмеження "помаранчевої зони" карантину: що заборонено
Фото: людина в масці (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

З сьогоднішнього дня, 14 вересня, Київ увійшов в "помаранчеву зону" карантину. У зв'язку з цим у столиці вводять нові обмеження.

Відповідне рішення напередодні було прийнято Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Згідно з вимогами "помаранчевої зони" вводяться наступні обмеження:

  • проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших) заходів дозволено за участю не більше 220 осіб з урахуванням не більше однієї особи на 10 квадратних метрів площі будівлі;
  • заборона роботи установ, що надають послуги з розміщення, крім готелів;
  • відвідування занять у професійних та вищих навчальних закладах групами не більше 20 осіб;
  • лікарні тимчасово обмежують планові госпіталізації, крім медичної допомоги вагітним, новонародженим, онкохворим та випадків, коли є ризик для життя пацієнта;
  • заборона роботи спортивних залів і фитнес-центрів, крім тих, які зможуть забезпечити розміщення не більше однієї особи на 10 квадратних метрів;
  • заборона прийому дітей до закладу оздоровлення та відпочинку - санаторії і табори в столиці і передмісті;
  • перевезення пасажирів здійснюється в кількості 50% місць для сидіння

Також РБК-Україна писало, що школи Києва не планує переводити на дистанційне навчання.

Нагадаємо, в "червону зону" карантину України потрапили населені пункти з 11 областей, а також три обласних центри - Івано-Франківськ, Тернопіль та Чернівці.

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