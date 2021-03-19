Киев ужесточает карантин: как будет работать метро

По его словам, ограничения в метро будут действовать в зависимости от количества пассажиров.

"(Будут вводиться - ред.) ограничения относительно захода в станции метрополитена, чтобы избежать массового скопления людей, как в вестибюле, так и в подвижном составе. Если количество людей большое в утренние или вечерние часы пик - часть двери в вестибюль станций будет закрываться и соответственно поток людей будет минимизироваться", - объяснил Бондаренко.

Он добавил, что наземный общественный транспорт будет работать в половине своей нагрузки.

"Он будет работать с ограничениями. Конкретно, в нем могут ездить только половина мест, определенных техническим паспортом", - сообщил заместитель мэра Киева.