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Киев ужесточает карантин: как будет работать метро

Автор: Игорь Литвиненко

Киевские власти не планируют закрывать метро на время жестких карантинных ограничений, которые начнут действовать с завтрашнего дня. При этом возможны ограничения в работе станций метров в часы пик.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил заместитель городского главы Киева Владимир Бондаренко.

По его словам, ограничения в метро будут действовать в зависимости от количества пассажиров.

"(Будут вводиться - ред.) ограничения относительно захода в станции метрополитена, чтобы избежать массового скопления людей, как в вестибюле, так и в подвижном составе. Если количество людей большое в утренние или вечерние часы пик - часть двери в вестибюль станций будет закрываться и соответственно поток людей будет минимизироваться", - объяснил Бондаренко.

Он добавил, что наземный общественный транспорт будет работать в половине своей нагрузки.

"Он будет работать с ограничениями. Конкретно, в нем могут ездить только половина мест, определенных техническим паспортом", - сообщил заместитель мэра Киева.

Напомним, вчера мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице Украины с 20 марта по 9 апреля будут действовать жесткие карантинные ограничения. Полный список ограничений - в материале РБК-Украина.

Отметим, в обновленном списке регионов Министерства здравоохранения Киев уже находится в "красной" зоне карантина. Таким образом, ко всем запретам может добавиться остановка регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок.

Ранее РБК-Украина писало, что сегодня Государственная комиссия ТЭБ и ЧС может ужесточить карантин в Киеве

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