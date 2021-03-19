Госкомиссия сегодня может ужесточить карантин в Киеве: остановят ли транспорт

Сегодня вечером на заседании Государственной комиссии по технико-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям могут ужесточить карантин в Киеве . При этом останавливать общественный транспорт не планируется.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Кабинете министров.

По его словам, повестку заседания сейчас формируют в Министерстве здравоохранения. В частности, может быть рассмотрен вопрос о внесении Киева в "красную зону" карантинных ограничений.

В то же время, собеседник издания в Минздраве подчеркнул, что киевская городская власть уже решила ввести ряд ограничений в городе, начиная с субботы, 20 мая.

"Останавливать транспорт не планируется", - отметил собеседник.

Отметим, согласно данным Министерства здравоохранения, Киев уже находится в "красной зоне".

Напомним, ранее Киев объявил об ужесточении карантина с 20 марта. В частности, в течение трех недель будут действовать следующие ограничения: