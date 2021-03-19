Госкомиссия сегодня может ужесточить карантин в Киеве: остановят ли транспорт
Сегодня вечером на заседании Государственной комиссии по технико-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям могут ужесточить карантин в Киеве. При этом останавливать общественный транспорт не планируется.
Об этом РБК-Украина сообщил источник в Кабинете министров.
По его словам, повестку заседания сейчас формируют в Министерстве здравоохранения. В частности, может быть рассмотрен вопрос о внесении Киева в "красную зону" карантинных ограничений.
В то же время, собеседник издания в Минздраве подчеркнул, что киевская городская власть уже решила ввести ряд ограничений в городе, начиная с субботы, 20 мая.
"Останавливать транспорт не планируется", - отметил собеседник.
Отметим, согласно данным Министерства здравоохранения, Киев уже находится в "красной зоне".
Напомним, ранее Киев объявил об ужесточении карантина с 20 марта. В частности, в течение трех недель будут действовать следующие ограничения:
- запрет на работу музеев, кинотеатров, театров, концертных залов и т.д.;
- в ТРЦ будут работать только продуктовые магазины, точки продажи бытовой химии, средств гигиены, зоомагазины и аптеки;
- кафе и рестораны смогут обслуживать только на вынос;
- запрет на работу кафе на АЗС;
- запрет массовых мероприятий;
- на церковных богослужениях вводится ограничение не более 1 человека на 10 квадратных метров;
- запрет на допуск болельщиков на стадионы;
- салоны красоты и парикмахерские работают только по предварительной записи;
- фитнес-центры и спортзалы также смогут принимать посетителей по записи, групповые занятия под запретом;
- предприятия бюджетной сферы перейдут на дистанционный режим;
- частным компаниям рекомендуется перевести персонал на удаленную работу;
- школы уходят на каникулы, с 28 марта учеба возобновится в дистанционном формате.
При этом в "красной зоне", которую устанавливает правительство, действуют дополнительные ограничения. Такие как запрет на работу рынков, а также регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок. Как правило, "Укрзализныця" отменяет высадку и посадку пассажиров в "красной зоне".