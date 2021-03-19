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Госкомиссия сегодня может ужесточить карантин в Киеве: остановят ли транспорт

Новина українською → Киев, Пятница 19 марта 2021 12:09
Госкомиссия сегодня может ужесточить карантин в Киеве: остановят ли транспорт Фото: карантин в Киеве могут ужесточить на государственном уровне (РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Милан Лелич

Сегодня вечером на заседании Государственной комиссии по технико-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям могут ужесточить карантин в Киеве. При этом останавливать общественный транспорт не планируется.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Кабинете министров.

По его словам, повестку заседания сейчас формируют в Министерстве здравоохранения. В частности, может быть рассмотрен вопрос о внесении Киева в "красную зону" карантинных ограничений.

В то же время, собеседник издания в Минздраве подчеркнул, что киевская городская власть уже решила ввести ряд ограничений в городе, начиная с субботы, 20 мая.

"Останавливать транспорт не планируется", - отметил собеседник.

Отметим, согласно данным Министерства здравоохранения, Киев уже находится в "красной зоне".

Напомним, ранее Киев объявил об ужесточении карантина с 20 марта. В частности, в течение трех недель будут действовать следующие ограничения:

  • запрет на работу музеев, кинотеатров, театров, концертных залов и т.д.;
  • в ТРЦ будут работать только продуктовые магазины, точки продажи бытовой химии, средств гигиены, зоомагазины и аптеки;
  • кафе и рестораны смогут обслуживать только на вынос;
  • запрет на работу кафе на АЗС;
  • запрет массовых мероприятий;
  • на церковных богослужениях вводится ограничение не более 1 человека на 10 квадратных метров;
  • запрет на допуск болельщиков на стадионы;
  • салоны красоты и парикмахерские работают только по предварительной записи;
  • фитнес-центры и спортзалы также смогут принимать посетителей по записи, групповые занятия под запретом;
  • предприятия бюджетной сферы перейдут на дистанционный режим;
  • частным компаниям рекомендуется перевести персонал на удаленную работу;
  • школы уходят на каникулы, с 28 марта учеба возобновится в дистанционном формате.

При этом в "красной зоне", которую устанавливает правительство, действуют дополнительные ограничения. Такие как запрет на работу рынков, а также регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок. Как правило, "Укрзализныця" отменяет высадку и посадку пассажиров в "красной зоне".

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