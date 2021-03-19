Київ посилює карантин: як буде працювати метро

За його словами, обмеження в метро будуть діяти в залежності від кількості пасажирів.

"(Будуть вводитися - ред.) обмеження щодо заходу в станції метрополітену, щоб уникнути масового скупчення людей, як у вестибюлі, так і в рухомому складі. Якщо велика кількість людей в ранкові або вечірні години пік - частина дверей у вестибюль станцій буде закриватися і відповідно потік людей буде мінімізуватися", - пояснив Бондаренко.

Він додав, що наземний громадський транспорт буде працювати в половині свого навантаження.

"Він буде працювати з обмеженнями. Конкретно, в ньому можуть їздити тільки половина місць, визначених технічним паспортом", - повідомив заступник мера Києва.