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Київ посилює карантин: як буде працювати метро

Автор: Ігор Литвиненко

Київська влада не планує закривати метро на час жорстких карантинних обмежень, які почнуть діяти з завтрашнього дня. При цьому можливі обмеження в роботі станцій метрів в години пік.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив заступник міського голови Києва Володимир Бондаренко.

За його словами, обмеження в метро будуть діяти в залежності від кількості пасажирів.

"(Будуть вводитися - ред.) обмеження щодо заходу в станції метрополітену, щоб уникнути масового скупчення людей, як у вестибюлі, так і в рухомому складі. Якщо велика кількість людей в ранкові або вечірні години пік - частина дверей у вестибюль станцій буде закриватися і відповідно потік людей буде мінімізуватися", - пояснив Бондаренко.

Він додав, що наземний громадський транспорт буде працювати в половині свого навантаження.

"Він буде працювати з обмеженнями. Конкретно, в ньому можуть їздити тільки половина місць, визначених технічним паспортом", - повідомив заступник мера Києва.

Нагадаємо, вчора мер Києва Віталій Кличко заявив, що в столиці України з 20 березня по 9 квітня будуть діяти жорсткі карантинні обмеження. Повний список обмежень - у матеріалі РБК-Україна.

Відзначимо, в оновленому списку регіонів Міністерства охорони здоров'я Київ вже знаходиться в "червоній" зоні карантину. Таким чином, до всіх заборон може додатися зупинка регулярних і нерегулярних пасажирських перевезень.

Раніше РБК-Україна писало, що сьогодні Державна комісія ТЕБ та НС може посилити карантин у Києві

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