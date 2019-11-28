Киев сковали пробки

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Движение затруднено на Северном мосту, мосту Метро и Южном мосту

В среду вечером, 27 ноября, на дорогах Киева образовались многочисленные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google maps.

На правом берегу столицы движение автомобильного транспорта затруднено на бульваре Тараса Шевченко, улице Льва Толстого, улице Шота Руставели, проспекте Степана Бандеры, улице Богатырской, улице Елены Телиги, улице Автозаводской, улице Кирилловской, улице Сирецкой, улице Луговой, проспекте Победы, улице Сечевых Стрельцов, проспекте Валерия Лобановского, улице Ушинского, улице Саксаганского, улице Крещатик, бульваре Леси Украинки, улице Дарвина, улице Жилянской, улице Ивана Федорова, бульваре Дружбы народов, Набережном шоссе, улице Набережно-Крещатицкой, улице Набережно-Луговой, улице Межигорской, улице Электриков, улице Глыбочицкой, улице Набережно-Рыбальской.

Также пробки образовались на Северном мосту, мосту Метро и Южном мосту.

На левом берегу движение транспорта затруднено на Броварском проспекте, бульваре Перова, Харьковском шоссе, улице Петра Григоренко, Днепровской набережной, улице Евгения Сверстюка, улице Попудренко, проспекте генерала Ватутина.

Напомним, в Киеве ограничат движение на эстакаде Южного моста. В частности, в "Киевавтодоре" сообщили, что ограничения будут действовать до 8 декабря с 9:00 до 13:00 на Южном мосту в направлении станции метро "Выдубичи".

Кроме того, во время новогодне-рождественских празднований в центре Киева ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать с 14 декабря 2019 года до 12 января 2020.