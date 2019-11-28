ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Киев сковали пробки

Новости » Общество     28.11.2019 - 17:43
Киев сковали пробки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Движение затруднено на Северном мосту, мосту Метро и Южном мосту

В среду вечером, 27 ноября, на дорогах Киева образовались многочисленные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google maps.

На правом берегу столицы движение автомобильного транспорта затруднено на бульваре Тараса Шевченко, улице Льва Толстого, улице Шота Руставели, проспекте Степана Бандеры, улице Богатырской, улице Елены Телиги, улице Автозаводской, улице Кирилловской, улице Сирецкой, улице Луговой, проспекте Победы, улице Сечевых Стрельцов, проспекте Валерия Лобановского, улице Ушинского, улице Саксаганского, улице Крещатик, бульваре Леси Украинки, улице Дарвина, улице Жилянской, улице Ивана Федорова, бульваре Дружбы народов, Набережном шоссе, улице Набережно-Крещатицкой, улице Набережно-Луговой, улице Межигорской, улице Электриков, улице Глыбочицкой, улице Набережно-Рыбальской.

Также пробки образовались на Северном мосту, мосту Метро и Южном мосту.

Киев сковали пробкиНа левом берегу движение транспорта затруднено на Броварском проспекте, бульваре Перова, Харьковском шоссе, улице Петра Григоренко, Днепровской набережной, улице Евгения Сверстюка, улице Попудренко, проспекте генерала Ватутина.

Киев сковали пробки

Напомним, в Киеве ограничат движение на эстакаде Южного моста. В частности, в "Киевавтодоре" сообщили, что ограничения будут действовать до 8 декабря с 9:00 до 13:00 на Южном мосту в направлении станции метро "Выдубичи".

Кроме того, во время новогодне-рождественских празднований в центре Киева ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать с 14 декабря 2019 года до 12 января 2020.

В Киеве ограничат движение на Набережном шоссе Из-за аварии в центре Киева десятки домов остались без электричества
Новости Украины Киев
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь