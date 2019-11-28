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Київ скували затори

Новини » Суспільство     28.11.2019 - 17:43
Київ скували затори
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рух ускладнено на Північному мосту, мосту Метро, Південному мосту

У середу ввечері, 27 листопада, на дорогах Києва утворилися численні затори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google maps.

На правому березі столиці рух автомобільного транспорту ускладнений на бульварі Тараса Шевченка, вулиці Льва Толстого, вулиці Шота Руставелі, проспекті Степана Бандери, вулиці Богатирській, вулиці Олени Теліги, вулиці Автозаводській, вулиці Кирилівській, вулиці Сирецької, вулиці Луговій, проспекті Перемоги, вулиці Січових Стрільців, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Ушинського, вулиці Саксаганського, вулиці Хрещатик, бульварі Лесі Українки, вулиці Дарвіна, вулиці Жилянській вулиці Івана Федорова, бульварі Дружби народів, Набережному шосе, вулиці Набережно-Хрещатицькій, вулиці Набережно-Луговій, вулиці Межигірській, вулиці Електриків, вулиці Глибочицькій, вулиці Набережно-Рибальській

Також затори утворилися на Північному мосту, мосту Метро, Південному мосту.

Київ скували заториНа лівому березі рух транспорту ускладнений на Броварському проспекті, бульварі Перова, Харківському шосе, вулиці Петра Григоренка, Дніпровській набережній, вулиці Євгена Сверстюка, вулиці Попудренка, проспекті генерала Ватутіна.

Київ скували затори

Нагадаємо, у Києві обмежать рух на естакади Південного мосту. зокрема, в "Київавтодорі" повідомили, що обмеження діятимуть до 8 грудня з 9:00 до 13:00 на Південному мосту у напрямку до станції метро "Видубичі".

Крім того, під час новорічно-різдвяних святкувань в центрі Києва обмежать рух транспорту. Обмеження будуть діяти з 14 грудня 2019 року до 12 січня 2020.

У Києві обмежать рух на Набережному шосе Через аварію в центрі Києва десятки будинків залишилися без електрики
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