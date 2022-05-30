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В Киев прибыла новая глава МИД Франции. Она уже посетила Бучу

Фото: Катрин Колонна в Буче (t.me/OleksiyKuleba)
Автор: Наталия Гурковская

Новый министр иностранных дел Франции Катрин Колонна 30 мая прибыла с визитом в Киев. В рамках поездки она посетила Бучу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Киевской области Алексея Кулебы.

"Буча - символ преступлений российской армии против человечности. Замучены мирные жители, многочисленные случаи разрушений жилищной инфраструктуры и мародерства россиян - то, что мир никогда не должен забыть", - говорится в сообщении.

Отметим, что Колонна возглавила МИД Франции 20 мая. Визит в Украину является ее первой заграничной поездкой в новой должности не в страну Евросоюза.

"Только что прибыла в Украину, чтобы оказать поддержку Франции украинскому народу", - отметила Колонна, опубликовав фото возле поезда в Twitter.

Как сообщалось, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в понедельник, 30 мая.

До этого министр иностранных дел Франции Катрин Колонна обсудила со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой увеличение поставок военной помощи Киеву. Стороны также обсудили проблемы с экспортом зерна.

Ранее, в среду, 4 мая, в Украину с рабочим визитом прибыли спикер парламента Молдовы Игорь Гросу и глава парламентской комиссии по национальной безопасности Лилиан Карп. В рамках визита они также посетили Бучу.

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Буча