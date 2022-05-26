Кулеба обсудил с главой МИД Франции увеличение поставок вооружений Украине

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна обсудила со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой увеличение поставок военной помощи Киеву. Стороны также обсудили проблемы с экспортом зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Франции.

Министр подтвердила полную решимость Франции после обмена мнениями между президентом республики и президентом Украины 17 мая усилить поддержку Украины перед лицом российской агрессии на всех уровнях и, в частности, в плане поставок военной помощи.

"Они также обсудили необходимость разблокирования экспорта зерна и масличных культур из Украины", - говорится в заявлении.

В нем не уточняется, поднимался ли вопрос о вступлении Украины в Европейское политическое сообщество, идею которого предложил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Напомним, в начале мая Макрон предложил Украине и другим странам-соседям ЕС альтернативный вариант интеграции в европейское сообщество. Идею французского лидера поддержал глава Евросовета Шарль Мишель.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение Макрона. По его словам, компромиссов по вступлению в ЕС не будет.

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